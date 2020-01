Jechał pijany i z sądowym zakazem. Grozi mu pięć lat za kratami

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie trzy promile alkoholu we krwi i sądowy zakaz prowadzenia samochodu miał kierowca z Goleniowa. Prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

Policjanci zatrzymali go pod koniec roku w Kliniskach Wielkich. Kierowca Nissana X-Trail, jechał ul. Piastowską. Po kontroli okazało się, że miał we krwi prawie 3 promile. Wcześniej był skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.



Teraz mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a także dożywotni zakaz kierowania.