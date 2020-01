Oburzeni mieszkańcy i ważne decyzje. Sesja Rady Miasta [ZAPOWIEDŹ]

Dwa punkty zapalne dzisiejszej sesji szczecińskiej Rady Miasta i zapowiedziane wizyty protestujących mieszkańców.

Gorąco może być w czasie omawiania uchwały o przekazaniu ziemi pod budowę kościoła na Prawobrzeże oraz gdy radni będą decydować o rejonach dla szczecińskich podstawówek.Tu protestują rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej numer 8 na Gumieńcach. Alternatywą dla przepełnionej placówki ma być przeniesienie części dzieci do innej podstawówki, numer 51 na Świerczewie. Dla uczniów z Osiedla Za Sterem oznacza to dłuższą drogę do szkoły. Protestujący zapowiadają wizytę w czasie sesji.A jako pierwszą radni rozpatrzą uchwałę o przekazaniu gruntu pod budowę kościoła na Prawobrzeżu. Część mieszkańców protestuje, w ich ocenie świątyń w okolicy nie brakuje - nie ma za to placów zabaw i miejsc rekreacji. Z drugiej strony, budowa kościoła jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania. Początek sesji zaplanowano na godzinę 10.