"Rosjanie przepraszają za Putina"

Władimir Putin. Fot. twitter.com/kremlinrussia

Putin się ośmieszył, przypisując Polsce odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej - ocenił w "Rozmowie pod krawatem" historyk i były konsul polski w Moskwie Krzysztof Jabłonka.

Dyplomata zwracał uwagę, że w XXI wieku z jego dostępem do informacji trudno manipulować historią. I to się prezydentowi Rosji nie udało.



- Większość ludzi już posługuje się internetem. W internecie jest mnóstwo filmów i w zasadzie coś takiego ośmieszyło Putina. Ja otrzymałem wiele maili od moich przyjaciół w Rosji, przepraszających za takiego prezydenta, który takie brednie opowiada. Przeszło to do annałów i pewnie będzie w historii nazwane "kłamstwem grudniowym", które jest taką miarą absurdu w pseudohistorii - skomentował Jabłonka.



W ocenie byłego konsula polskiego w Rosji, przynajmniej część mieszkańców tego kraju zna historię i także rolę Armii Czerwonej w późniejszym wprowadzaniu reżimu komunistycznego w naszym kraju.