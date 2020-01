Za kraty trafił podejrzany o gwałt na nieletniej

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach zatrzymali mężczyznę podejrzanego o gwałt na nieletniej mieszkance gminy Police.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy do zdarzenia doszło na początku stycznia. Podejrzany o gwałt miał zaproponować nieletniej, stojącej na przystanku autobusowym, podwiezienie własnym samochodem. Po czym wywiózł ją do lasu.



Fakt "doprowadzenia groźbą i przemocą do obcowania płciowego" potwierdza prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- Sprawca tego przestępstwa został zatrzymany, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy i z uwagi na charakter prowadzonego postępowania - charakter przestępstwa i dobro postępowania nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji w tej sprawie - informuje Obarek.



Szczegółowych informacji w sprawie tego przestępstwa nie udziela też Komenda Powiatowa Policji w Policach.