"Ogrodnik" pod skrzydła ministerstwa pod warunkiem, że...

Jest porozumienie w sprawie przyszłości Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. W Warszawie podpisali je zastępca prezydenta Szczecina, Krzysztof Soska i Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

To jeden z ostatnich etapów na drodze do przejęcia placówki przez resort. Zgodnie z porozumieniem stanie się to 1 stycznia przyszłego roku pod warunkiem, że w Ustawie budżetowej zostaną na to zapisane środki finansowe.Wcześniej na przejęcie szkoły zgodę wyrazili szczecińscy radni. Urząd Miasta chciał Centrum Edukacji Ogrodniczej połączyć ze szkołą w Dąbiu, bo - jak tłumaczyło Miasto - nie cieszyło się zainteresowaniem i miało gorsze wyniki nauczania.