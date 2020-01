Radni przegłosowali nowy rejon SP nr 8 mimo protestów rodziców

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni przegłosowali nowy obwód Szkoły Podstawowej nr 8 na szczecińskich Gumieńcach. Sprzeciwiała się temu część rodziców, bo po zmianie - zamiast do "ósemki" - dzieci pójdą do SP 51, a to oznacza, że ich droga do szkoły zdecydowanie się wydłuży.

Radna Jackowski: "sami zabezpieczyliśmy teren pod budowę szkoły"



- Powinniśmy mieć analizę jak wygląda nowa zabudowa na Gumieńcach oraz w innych dzielnicach i w oparciu o to powinna powstać siatka szkół. A nie, że "za pięć dwunasta" wydział informuje rodziców, że będzie zmieniony rejon - argumentowała Dominika Jackowski.



Jedna z obecnych na sesji rady matek podkreślała, że będzie zmuszona do wożenia dziecka do szkoły.



- W momencie, gdy się przeprowadzałam - przeprowadzałam się głównie ze względu na szkołę w pobliżu - zaznaczyła.



Prezydent Piotr Krzystek tłumaczył, że innego wyjścia nie ma - a we wrześniu miasto uruchomi nową linię autobusową.



- Przygotowujemy modernizację na ul. Przygodnej na odcinku, który dziś jest nieprzejezdny i chcemy to udrożnić, ale wyłącznie dla komunikacji publicznej, taksówek i rowerów - zapowiedział prezydent Krzystek.



Dyskusja trwała dwie godziny, przeciw był opozycyjny PiS oraz dwie radne Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony - tłumaczył urząd - bez tej zmiany już za chwilę SP 8 stanie się szkołą przepełnioną z lekcjami w systemie zmianowym. Radna KO, Dominika Jackowski oceniała, że zawinił wydział oświaty.- Powinniśmy mieć analizę jak wygląda nowa zabudowa na Gumieńcach oraz w innych dzielnicach i w oparciu o to powinna powstać siatka szkół. A nie, że "za pięć dwunasta" wydział informuje rodziców, że będzie zmieniony rejon - argumentowała Dominika Jackowski.Jedna z obecnych na sesji rady matek podkreślała, że będzie zmuszona do wożenia dziecka do szkoły.- W momencie, gdy się przeprowadzałam - przeprowadzałam się głównie ze względu na szkołę w pobliżu - zaznaczyła.Prezydent Piotr Krzystek tłumaczył, że innego wyjścia nie ma - a we wrześniu miasto uruchomi nową linię autobusową.- Przygotowujemy modernizację na ul. Przygodnej na odcinku, który dziś jest nieprzejezdny i chcemy to udrożnić, ale wyłącznie dla komunikacji publicznej, taksówek i rowerów - zapowiedział prezydent Krzystek.Dyskusja trwała dwie godziny, przeciw był opozycyjny PiS oraz dwie radne Koalicji Obywatelskiej.