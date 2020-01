RSnW - bez paniki z koronawirusem. Ale ostrożność wskazana

Nie ma powodów do paniki, ale warto być ostrożnym - mówili goście audycji "Radio Szczecin Na Wieczór"; dyskutowali o koronawirusie.

Wirus zbiera żniwo w Chinach. Choruje tam już ponad 4 tysiące osób, a ponad 100 zmarło. Przypadki zachorowań odnotowano też w Tajlandii, Nepalu, a nawet Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Chorobę podejrzewano też u kilku osób, które trafiły do polskich szpitali.Dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza, mikrobiolog, adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii i Diagnostyki Immunologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinieuspokajała, że na razie są tylko przypadki pacjentów, którzy w ostatnim czasie byli w Chinach lub mieli bezpośredni kontakt z takimi turystami.- Z wirusami jest ten problem, że najlepsza metodą ograniczenia rozprzestrzeniania się jest izolacja. Tak jak ograniczamy odwiedziny w szpitalu tak ogranicza się kontakt osób chorych z osobami zdrowymi i w ten sposób można powstrzymać narastanie łańcucha epidemicznego - tłumaczyła dr Jursa-Kulesza.Problemem jest to, że jest to wirus nowy dodawał Dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych.- Mamy śmiertelność na poziomie 2-3 procent. Nie jest to śmiertelność bardzo wysoka. Nie wiemy, czy liczba przypadków, która jest raportowana każdego dnia zwiększająca się o 1-2 tys. przypadków wynika z tego, że jest to poprawa diagnostyki czy też wynika to z zakaźności - dodał dr Miłosz Parczewski.Ministerstwo Zdrowia zaleca, by do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych zgłaszały się osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z takim turystą i mają takie objawy jak: temperatura ciała powyżej 38 stopni, kaszel i duszność.