Szczecińska Akademia Morska nawiązała ważną dla studentów współpracę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Akademia Morska w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Akademia Morska w Szczecinie będzie współpracować z jedną z największych polskich firm z branży budowy morskich farm wiatrowych, spółką Mewo.

Studenci Akademii będą odbywać tam praktyki. Uczelnia zamierza też prowadzić wspólne badania - mówi Arkadiusz Tomczak, prorektor Akademii Morskiej w Szczecinie.



- Szczególnie jesteśmy zadowoleni z tego, że jest to właśnie ta spółka. To jest pierwsza duża firma w Polsce, która ma aspiracje międzynarodowe, która działa w obszarze tzw. offshore'u pomiarów morskich. Czujemy się tutaj docenieni, że również podmioty prywatne dostrzegają naszą pracę i studentów oraz absolwentów - mówi Tomczak.



Mewo prowadzi badania hydrograficzne, geofizyczne i geotechniczne dla firm budujących konstrukcje morskie, głównie elektrownie wiatrowe - mówi Paweł Weiner, prezes spółki.



- Nasza spółka jest największą prywatną firmą w branży offshore w Polsce. Uczestniczymy w realizacji wszystkich projektów morskich farm wiatrowych, które obecnie się odbywają. Także we wszystkich realizacjach gazociągów i kabli podmorskich, które realizowane są na terenie Morza Bałtyckiego - mówi Weiner.



W Polsce prowadzone są prace przygotowawcze do budowy sześciu morskich farm wiatrowych.



Mewo bierze także udział w realizacji kontraktu na pogłębienie do 12,5 m toru wodnego Szczecin - Świnoujście.