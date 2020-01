Sprzeciw wobec wycinki drzew w Kołobrzegu

Do miejscowego magistratu wpłynęło pismo od mieszkanki, która oczekuje od urzędników wstrzymania prac związanych z usuwaniem drzew w centrum miasta. O planach kołobrzeskiego magistratu informowaliśmy w niedzielę.

Janina Kropska wierzy, że cały proces uda się jeszcze zatrzymać.- Nie chcę się obudzić i: nie ma tych drzew! Robimy pustynię z centrum miasta. Dlaczego?! Rozumiem: wycinać chore. Czemu to ma służyć i dlaczego nikt za to nie odpowiada? Jestem zbulwersowana - mówiła p. Kropska.Autorka wniosku liczy, że za jej śladem pójdą kolejni mieszkańcy.Łącznie kołobrzescy urzędnicy zaplanowali wycinkę 45 drzew. Pierwsze zniknęły już z ulicy Kolejowej. Urzędnicy czekają na kolejne pozwolenia ze starostwa powiatowego.W magistracie usłyszeliśmy, że wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki zostały wcześniej przebadane przez specjalistyczną firmę. Badanie tomografem miało wykazać, że nie ma dla nich ratunku.