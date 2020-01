Goleniowskie lotnisko zabiega o połączenia na południe Europy [WIDEO]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Dobry rok z perspektywą na rozwój - tak minione 12 miesięcy podsumowuje Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.

Mimo braku połączenia do Warszawy, uruchomione przez Ryanair loty do Krakowa cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż od kwietnia przewieziono 50 tysięcy pasażerów. Przewoźnik ten myśli też o uruchomieniu lotów na Ukrainę.



Jak mówiła Olga Pawlonka z Ryanair, nie stanie się to w tym roku, głównie ze względu na "uziemienie" samolotów Boeing 737 Max.



- Czekamy na dalszy rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o Boeingi 737 Max. Na przyszłe lato jest jak najbardziej realne. Wszystko zależy tak naprawdę od 737 Max - mówiła Pawlonka.



Z tego powodu w 2020 roku będą - zamiast trzech - dwa połączenia w tygodniu do Krakowa.



Rzecznik lotniska Krzysztof Domagalski zwracał uwagę, że mimo brexitu nie maleje liczba pasażerów do Anglii i chcą rozbudowywać siatkę tych połączeń. Z nowych kierunków - oprócz Ukrainy - mowa o krajach śródziemnomorskich.



- Kolejnym elementem o który zabiegamy, są połączenia na południe Europy, ale również z przewoźnikami niskokosztowymi. Ponieważ od kilku lat obserwujemy trend, który się nasila, że coraz więcej osób samodzielnie organizuje sobie wakacyjny pobyt - mówił Domagalski.



Z połączeń krajowych możliwe są także loty do Katowic i Rzeszowa.