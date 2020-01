Do pociągu z biletem okresowym komunikacji miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie: o kolejny miesiąc przedłużona zostaje możliwość jazdy z biletami okresowymi komunikacji miejskiej niektórymi pociągami.

- Prowadzimy rozmowy z PolRegio, by z takiej możliwości można było korzystać do końca roku. Przynajmniej na razie informujemy, że luty to miesiąc, w którym taka opcja jest możliwa - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg.



Tak, jak dotychczas PolRegio będą również w swoich pociągach honorować wszystkie ulgi i zwolnienia, z których korzystają pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie.



Dotyczy to także dzieci, które korzystają z darmowych przejazdów w tramwajach i autobusach.