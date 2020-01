Para ze Szczecina jedzie na urlop do Azji. "Jest stres przed wirusem"

Filip i Magda ze Szczecina Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Koronawirus sprawił, że szczecinianie szturmują apteki i masowo wykupują maseczki ochronne. Tymczasem para ze Szczecina za kilka dni wyrusza na urlop do Azji.

W aptekach maseczek praktycznie już nie ma.



- Ani jednej sztuki. - Dzisiaj już wszystkie sprzedałam. - Wszystkie poszły. - Dzisiaj nam się skończyły, nie mam - mówią sprzedawcy w kolejnych aptekach.



Tymczasem Magda i Filip ze Szczecina w przyszłym tygodniu wybierają się w daleką podróż. Konsultowali się ze swoim lekarzem rodzinnym w sprawie wyjazdu, a on nie zalecił przełożenia wyprawy.



- Dość ryzykowny wyjazd do Tajlandii przez Chiny. - Dokładnie Pekin. - A na powrocie z Tajlandii będzie Szanghaj. - Jest stres, jak najbardziej. Mamy ten wyjazd zaplanowany od pół roku i nie chcemy z niego rezygnować. Myślę, że bardziej jest to napędzane przez media. Będziemy się po prostu dobrze przed tym wirusem zabezpieczać. - Generalnie to było nasze marzenie, chcemy jechać i tyle - mówili Magda i Filip.



Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz - krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii w Warszawie, odradza wyjazdy do Azji.



- Jeżeli jest to cel turystyczny, to moja odpowiedź jest krótka: najlepiej przełożyć podróż. Ta sytuacja, która obserwujemy, bardzo szybko się zmienia - mówi Paradowska-Stankiewicz.



Paradowska-Stankiewicz dodaje, że choć maseczka stuprocentowo nie chroni przed wirusem, to warto ją mieć.



Do 170 wzrosła liczba ofiar koronawirusa w Chinach. Do tej pory zdiagnozowano prawie 7800 przypadków zakażenia. W Polsce - dwie osoby z Gdańska i sześc z województwa lubelskiego mają podejrzenie koronawirusa. Wszyscy są pod nadzorem sanitarnym. U naszych zachodnich sąsiadów jest 5 przypadków. W czwartek rano informowaliśmy o mężczyźnie z oddalonego o 100 km od Szczecina Greifswaldu, u którego również podejrzewa się koronowirus.