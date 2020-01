Promocja książki o Ignacym Matuszewskim, zapomnianym bohaterze [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Był człowiekiem, który przed wojną przewidział sojusz sowiecko-niemiecki skierowany przeciwko Polsce. Uratował też polskie złoto w 1939 roku.

Mowa o Ignacym Matuszewskim, człowieku zapomnianym w historii Polski - mówi profesor Sławomir Cenckiewicz, autor książki poświęconej tej postaci, której promocja odbyła się w Szczecinie.



- Ostatecznie w roku 1939 powiedział, że Polski za chwilę po prostu nie będzie. W czasie, kiedy przedstawiciele czynników rządowych mówili, że jest niemożliwy sojusz niemiecko-sowiecki, on mówił, że jest nie tylko możliwy, ale on nastąpi. I że Polska zostanie w parę tygodni rozjechana przez Sowietów i Niemców. I tak się rzeczywiście stało - mówi Cenckiewicz.



Polskie złoto - w sumie 75 ton - Ignacy Matuszewski wywiózł do Francji we wrześniu 1939 roku z atakowanej przez Niemców Warszawy.



- On już 4-5 mówił, że to jest po wojnie, nie ma żadnych szans, wielu po prostu pouciekało. Nie było wiadomo nawet, gdzie to złoto jest. Pułkownik Adam Kot, który był ministrem skarbu, poszukiwał tego złota, nie wiedział, gdzie jest zdeponowane. Później był problem transportu, nie było żadnych samochodów, obstawy policyjnej czy wojska, które mogłoby to złoto ewakuować - mówi Cenckiewicz.



Ignacy Matuszewski był krytykiem rządu generała Władysława Sikorskiego za zbyt uległą politykę wobec Rosji sowieckiej. Zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1946 roku.



Promocja książki "Ignacy Matuszewski Pisma Wybrane", której autorem jest profesor Sławomir Cenckiewicz, odbyła się w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia.