Mat. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

Jeżeli zapomniałeś o feriach dla swojego dziecka - spieszymy z pomocą. Rusza akcja "Aktywne Ferie z Radiem Szczecin".

Rozpoczynamy zbieranie zgłoszeń do naszej nowej akcji, w ramach której mamy do rozdania pięć zestawów, między innymi na rodzinne zaproszenia do kina, wejściówki do parku trampolin, wrotkarni, lodowiska czy na półkolonie.