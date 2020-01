Zmiany w kursowaniu miejskich autobusów

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Od soboty zaczną obowiązywać zmiany w kursowaniu czterech linii autobusowych.

Najważniejsze będą te obejmujące linię 103, która w godzinach szczytu będzie kursowała między Policami a Jeziorem Głębokie przez Bartoszewo.



Takie rozwiązanie przyjęto po apelach okolicznych mieszkańców. Są jeszcze i inne zmiany informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg. - Mamy również linię 106, C i 76, tam są drobne korekty czasu przejazdów, ewentualnie małe zmiany w samym rozkładzie - mówi Pieczyńska.



Kolejne zmiany zaczną obowiązywać od 10 lutego, kiedy rozpoczną się zimowe ferie w naszym województwie - dodaje Pieczyńska. - To jest ten czas, kiedy zawieszamy linie kursujące w rejon szkół, niektóre kursy kończą się troszeczkę wcześniej. To są zmiany do których nasi pasażerowie są przyzwyczajani, ale warto przygotować się do podróży - informuje Pieczyńska.



Na wspomnianej już linii 103 zlikwidowane będą kursy o 7:26 Police - Tanowska Szkoła - Tanowo oraz 7:36 Tanowo - Police - Tanowska Szkoła.