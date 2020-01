Rozwód Londynu z Brukselą. Co z lotami na Wyspy Brytyjskie?

Loty na tych samych zasadach co dotychczas - tak rzecznik Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów odpowiada na pytanie o "brexit" i jego ewentualne skutki dla podróżujących na Wyspy Brytyjskie z naszego regionu.

Być może - mówi rzecznik lotniska Krzysztof Domagalski - w przyszłości pojawią się nowe przepisy, chociaż nie słyszy się o wizach, natomiast teraz wszystko pozostaje po staremu.- Wielka Brytania nigdy nie była stowarzyszona w Schengen, czyli, żeby się udać do niej nawet, kiedy była w Unii Europejskiej, trzeba było mieć przy sobie dokument tożsamości w postaci paszportu czy dowodu osobistego. Na ten moment są te same przepisy - informuje Domagalski.Spytaliśmy także o inne bieżące wydarzenie - czyli epidemię koronawirusa. Przypadki zachorowań notuje się także poza Chinami. Mamy izolatkę i stosowne procedury - odpowiada Domagalski. - Specjalnie procedury dla pracowników, którzy mieliby styczność z taką osobą i jesteśmy gotowi - mówi Domagalski.Ze Szczecina nie lata się do Chin czy Azji. Jak poinformowały władze lotniska w Warszawie, w przypadku podejrzanych zachowań pasażerowie będą badani na lotnisku, personel ma być też wyczulony na ewentualne objawy choroby.