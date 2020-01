Parking przy Terminalu w Świnoujściu taniej niż planowano

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

20 milionów złotych mniej będzie kosztował parking dla samochodów ciężarowych, który ma powstać przy Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Port planował wydać na inwestycję 50 milionów złotych - po przetargu okazało się że wystarczy 30.



Jak mówi Jacek Cichocki, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, projekt jest dofinansowany przez unię Europejską. - To jest działka, którą kupiliśmy od Orlenu, tam będzie się mieścić około 300 ciężarówek, w związku z tym, to jest taka inwestycja towarzysząca Terminalowi Promowemu w Świnoujściu - mówi Cichocki.



Trwają też prace przy projektowaniu stanowiska dla statków do reeksportu gazu skroplonego, który ma powstać w gazoporcie. To wspólna inwestycja portu i Polskiego LNG.



- Jesteśmy po turze negocjacji z potencjalnymi wykonawcami, LNG planuje wybór wykonawcy jednego na maj lub czerwiec tego roku. To będzie w formule "zaprojektuj i zbuduj", w zasadzie jesteśmy gotowi. To jest projekt partnerski i musimy patrzeć na naszych partnerów, bo ten wykonawca będzie projektował nie tylko część hydrotechniczną, za którą jesteśmy odpowiedzialni - podkreśla Cichocki.



Parking dla samochodów ciężarowych niedaleko Terminalu Promowego jest niezbędny, ponieważ przybywa TIR-ów, które oczekują na załadunek.