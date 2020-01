Kolejna odsłona Blackoutu: Julia Pietrucha. Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

W Radiu Szczecin od rana krzątają się technicy, akustycy czy oświetleniowcy, a ze studia S1 rozchodzą się dźwięki.

To wszystko dlatego, że w naszym studiu koncertowym w ramach cyklu Blackout wystąpi Julia Pietrucha.



Właśnie trwają ostatnie próby.



- Bardzo mi się podoba to studio. Pomimo intymności i naszych koncertów, to stwarza fajną przestrzeń. Jeszcze jest pięknie oświetlone. I w ogóle myślę, że to wszystko będzie pięknie brzmiało. Mam nadzieję, że się państwu będzie podobało, zapraszam - mówi Julia Pietrucha.



Początek koncertu o godzinie 19. Będziemy go dla was transmitować na stronie internetowej Radia Szczecin.