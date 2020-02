Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i wzrostem stanu wód

Meteorolodzy prognozują, że wiatr osiągnie tu prędkość od 30 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 kilometrów na godzinę, głównie nad samym morzem. źródło: http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia, przed silnym wiatrem w północnej części Polski. Dotyczą województwa pomorskiego i północy zachodniopomorskiego.

Meteorolodzy prognozują, że wiatr osiągnie tu prędkość od 30 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 kilometrów na godzinę, głównie nad samym morzem. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do 14.00 w województwie zachodniopomorskim i do 17.00 w województwie pomorskim.



IMGW ostrzega także przed możliwym wzrostem poziomu wód w rzekach w tych rejonach. Wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i północno-zachodniej województwa pomorskiego.



Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do poniedziałku.