Poznaj szczecińskie drzewa i krzewy. Spacer z przewodnikiem

Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)

Szczecin jest unikatem pod względem występujących w mieście drzew i krzewów. W niedzielę będzie można nauczyć się je rozpoznawać i nazywać - tylko po kształcie czy wyglądzie kory, a nie liści, których jeszcze nie ma na gałęziach.

Na taki spacer zaprasza Paweł Madejski, znawca szczecińskich roślin. Jak mówi - w naszych parkach można znaleźć gatunki, które nie rosną w żadnym innym polskim mieście.



- Mamy klimat, który sprzyja temu, żeby różnorodne drzewa sprowadzone ze świata tutaj w Szczecinie przeżyły. Dendrolodzy, którzy przyjeżdżają do Szczecina z różnych części Polski zachwyceni są tym, co nasze parki zawierają, więc dobrze, by było te rzeczy znać - mówi Madejski.



Na spacer można wybrać się o dwóch godzinach - 11:00 i 13:00 w Parku im. Żeromskiego w pobliżu skrzyżowania ulic Matejki i Malczewskiego. Szczegóły można znaleźć pod fejsbukowym wydarzeniem "Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym".