Droższe parkowanie na pl. Orła Białego. "Zaczynamy jak zwykle od końca" [ZDJĘCIA]

Chcieliśmy dostosować funkcjonowanie tego parkingu do potrzeb mieszkańców. Tak podniesienie stawki do 10 złotych za godzinę na placu Orła Białego tłumaczyła, w "Kawiarence Politycznej", radna Dominika Jackowski z Koalicji Obywatelskiej.

Jackowski wyjaśniła, ze chodziło o "wymuszenie rotacyjności" parkujących samochodów na placu Orła Białego.- Nie jesteśmy w stanie wymusić rotacyjności w żaden inny sposób niż tylko poprzez podwyższenie stawki. Oczywiście, mieszkańcy mogą w dalszym ciągu parkować w ciągu na dotychczasowych zasadach. Mieszkańcy najbliższych numerów placu Orła Białego otrzymali ponad 20 miejsc parkingowych, gdzie stawka się nie zmieniła - tłumaczyła Jackowski.- Statystycznie jedno miejsce na jedną klatkę schodową - podsumował redaktor Andrzej Kutys.Witold Dąbrowski, radny PiS przypomniał, że jego partia sprzeciwiała się tak drastycznej podwyżce na placu Orła Białego. Dodał, że zdanie kierowców jest pomijane w planowaniu rozwoju miasta.- Zaczynamy jak zwykle od końca, najpierw wprowadzamy to, co jest najłatwiejsze do wprowadzenia - zabieramy. A później myślimy gdzie, co i kiedy zbudować. Ja proponowałem prezydentom Szczecina, już pewnie dobrze ponad 10 lat temu, żeby jednak Szczecin zainwestował w parkingi osiedlowe - skomentował Dąbrowski.Nowa stawka - 10 złotych za godzinę, będzie obowiązywała na placu Orła Białego już za cztery dni.