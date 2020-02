Na lodzie też bywa gorąco! Najmłodsi hokeiści stanęli w szranki [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na sztucznym lodowisku na Osiedlu Majowym odbył się miniturniej hokeja dla dzieci. Wzięli w nim udział zawodnicy z kilku krajów.

- Gram, bo to jest fajny sport i chciałbym zostać hokeistą w przyszłości. - Mój brat chodzi już rok i spodobał mi się ten sport, więc zacząłem grać - opowiadali młodzi uczestnicy.



- Jest to taki typ prowadzenia rozgrywek, który się odbywa nie na całym lodzie, tylko w poprzek lodu w jednej tercji. Taki minihokej jest rozgrywany dla młodszych zawodników. My tutaj mamy też starszych zawodników, ale ta forma rozgrywek się ostatnio popularyzuje, nawet była testowana w Szwajcarii na młodzieżowych igrzyskach i może się okazać, że będzie dosyć popularna w przyszłości - informował Jakub Gnat, wiceprezes fundacji North Stars.



Miniturniej jest współfinansowany w ramach programu Społecznik Urzędu Marszałkowskiego.