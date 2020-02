Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy Polski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz północnej części województw zachodniopomorskiego i podlaskiego.



Najsilniej będzie wiało w Zachodniopomorskiem, tutaj średnia prędkość wiatru będzie sięgać 50 kilometrów na godzinę, w porywach może dochodzić nawet do 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia obowiązuje w województwie Zachodniopomorskiem do 14.00, w pomorskim i warmińsko-mazurskim do 17.00, a w podlaskim do 18.00.