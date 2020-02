Jest interes do zrobienia: do wzięcia dwa MOP-y

źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szuka chętnych, który zagospodarują dwa nowe MOP-y, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych na zbudowanej między Goleniowem a Koszalinem trasie S6.

Pierwszy z nich powstanie w okolicach Jarkowa, a drugi Wyszogóry. Dyrekcja kończy już tam budowę placów i rozjazdy, ale nie tylko...



- MOP Jarkowo jest już otwarty, a Wyszogóra trwają jeszcze odbiory. Do czasu budowy restauracji będą tam parkingi i toalety - informuje rzecznik oddziału, Mateusz Grzeszczuk.



A co będą tam musieli zrobić wybrani w przetargu?



- Wybudowanie na tych miejscach - tam są odpowiednie rezerwy terenowe - stacji paliw jak i budynku restauracji, tak, by można było się zatrzymać, skorzystać z toalety, zatankować i zjeść - zapowiada Grzeszczuk.



Chętni do zagospodarowania MOP-ów będą musieli to zrobić w 18 miesięcy. Umowa na dzierżawę będzie obowiązywała przez 20 lat.