Rusza remont drogi w Stobnie, będą utrudnienia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ważna wiadomość dla kierowców korzystających z połączenia między Stobnem a Szczecinem. Przez kilka najbliższych tygodni płynnie tą drogą nie przejedziemy. Rozpoczął się bowiem pierwszy etap jej przebudowy.

- Inwestycja została podzielona na dwa etapy: pierwszy etap zaczyna się od ulicy Okulickiego do skrzyżowania na Rajkowo. Na każdym etapie realizacji inwestycji droga będzie zamknięta dla przejazdów z wyłączeniem jedynie komunikacji miejskiej oraz dojazdu do posesji, do których zjazd znajduje się na remontowanym odcinku - mówi naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach Magdalena Sochanowska.



Zadowolenia z oczekiwanego od wielu lat remontu nie ukrywają mieszkańcy szczecińskich Gumieniec.



- Mieszkam na os. Nowa Ostoja - super sprawa! - Będzie ścieżka rowerowa, bardzo dobrze, jeżdżę na rowerze, będę jeździła w tamtą stronę. - Stobno też będzie zrobione, bo w Stobnie jak się jedzie na rowerze to można zęby zgubić. Jestem zaskoczona, że zaczęli od lutego - mówiły mieszkanki Gumieniec.



Koniec pierwszego etapu przebudowy planowany jest na koniec kwietnia. Całkowicie przebudowaną drogą ze Stobna do Szczecina kierowcy pojadą w połowie października.



Koszt inwestycji, to kwota ponad 13 milionów złotych. Wykonawcą remontu jest firma Strabag.