Archiwiści ze Szczecina porządkują londyńskie zbiory

Pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie pomagają porządkować dokumenty, które znajdują się w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Chodzi głównie o akta tzw. Komisji Weryfikacyjnej, która zbierała informacje o żołnierzach Armii Krajowej - tych, którzy po wojnie uciekli na zachód Europy.- Studium Polski Podziemnej to instytucja, która powstała w Londynie po II wojnie światowej. Na najważniejszą część jej zasobów składa się dokumentacja Komisji Weryfikacyjnej. To była komisja weryfikująca żołnierzy nie tylko Armii Krajowej, ale też innych organizacji podziemnych. Komisja weryfikowała to, czy brali udział w walkach, czy dostawali awanse albo medale, czy byli ranni... - Michał Knitter z Archiwum Państwowego w Szczecinie.W zbiorach najciekawsze okazały się opisy walk, jakie zostawili żołnierze Armii Krajowej.- Najcenniejsze są opisy działań; to nie były jakieś wielkie bitwy, ale w większości mniejsze akcje dywersyjne. Bardzo ciekawe i bardzo interesujący materiał dla badacza, który bada historię - zaznacza Michał Knitter.Szacuje się że w zbiorach Komisji Weryfikacyjnej Studium Polski Podziemnej znajduje się około 40 tys. teczek żołnierzy Armii Krajowej.