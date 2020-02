Goście RSnW: Wielka Brytania nie przestała być krajem europejskim

Flagi Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Fot. EC - Audiovisual Service / Mauro Bottaro

Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii - w opinii ekspertów "Radia Szczecin na Wieczór".

W nocy z piątku na sobotę Wielka Brytania przestała być członkiem wspólnoty, do której przystąpiła formalnie 1 stycznia 1973, czyli 47 lat temu.



Nic się w zasadzie nie zmieniło - ocenił prof Bartłomiej Toszek z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Nie zatracajmy właściwej perspektywy. To, że Wielka Brytania przestała być członkiem struktur unijnych - mimo że okres przejściowy będzie trwał do końca tego roku - to wcale nie oznacza, że przestała być krajem europejskim. Że nie będziemy tam jeździć, z nią handlować, że np. Londyn przestanie być jednym z najważniejszych centrów finansowych świata - mówi Toszek.



Londyn pozostanie centrum świata, ale Unia będzie słabsza bez Londynu. I terytorialnie może to nie będzie znaczący uszczerbek, ale jeśli chodzi o liczbę ludności i gospodarkę, to znaczący - dodała prof. Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego i europejskiego.



- W całości w tym co Unia reprezentuje, więc zobaczymy jak sobie poradzimy bez dość znacznej wpłaty brytyjskiej do budżetu Unii Europejskiej. To nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że coraz więcej chętnych rąk wyciąga się ze strony państw członkowskich po te pieniądze, które w budżecie unijnym są - mówi Grabowska



Formalne wyjście Wielkiej Brytanii po 3,5 roku negocjacji to jednak jeszcze nie koniec Brexitu. Rozpoczyna się roczny okres przejściowy. Teraz Brytyjczycy muszą ułożyć sobie stosunki handlowe z Unią oraz Stanami Zjednoczonymi.