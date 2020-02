Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szkolenia, warsztaty i dyżury ekspertów - to wszystko czeka na odwiedzających w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Trwa tam Dzień Przedsiębiorcy.

To okazja do podniesienia swoich kwalifikacji, ale też zdobycia porad. Tych udzielają m.in. pracownicy ZUS, Urzędu Pracy czy magistratu.



Jak mówi Piotr Wolny, dyrektor Północnej Izby Gospodarczej sporym problemem dla przedsiębiorców jest brak pracowników na rynku.



- Na najbliższe lata prognozujemy, że na rynku pracy w dalszym ciągu - w niektórych sektorach, nie we wszystkich; przede wszystkim w produkcyjnym i logistycznym - będzie brakowało rąk do pracy - podkreślił dyr. Wolny.



Dzień Przedsiębiorcy potrwa do godziny 16.