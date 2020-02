Akcja "Bezpieczne ferie", będą kontrole policji

Policja jest przygotowana do akcji "Bezpieczne ferie". Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Zbliżają się zimowe ferie dla dzieci i młodzieży. Część z nich już najbliższą sobotę wyjedzie nie tylko z rodzicami, ale również na zorganizowany wypoczynek autokarem.

Policja jest przygotowana do akcji "Bezpieczne ferie". We wszystkich powiatach zostały wyznaczone miejsca, gdzie będą kontrolowane autobusy.



- Zgłoszenia może dokonać praktycznie każdy; rodzic, opiekun wycieczki bądź nauczyciel. Wystarczy wcześniej zgłosić taką potrzebę na stronie internetowej lub bezpośrednio do danej jednostki policji. Na pewno policjanci nie odmówią - zapewnia szef wojewódzkiej drogówki, podinspektor Dariusz Mejer.



W ubiegłym roku takich kontroli było ponad 160.



- Jeden autokar został zatrzymany - niedomagały sprawy techniczne. W drugim przypadku kierowca okazał się nietrzeźwy. Zapobiegliśmy temu, by nasze pociechy miały być wiezione na wypoczynek przez tak skrajnie nieodpowiedzialną osobę - dodaje Alicja Śledziona z KW Policji w Szczecinie.



Zgłoszenie autokarów do kontroli powinniśmy złożyć na 2-3 dni przed wyjazdem. Zimowe ferie potrwają w tym roku do 23 lutego.