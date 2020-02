Podsumowanie rządowych programów wsparcia w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Korzystacie z rządowego wsparcia - zachęcali posłowie Prawa i Sprawiedliwości zachodniopomorskich samorządowców. W urzędzie wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja, prezentująca rządowe programy takie jak Rodzina 500+, Senior+ czy Mama4+.

Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości tylko z dwóch programów - Rodzina 500+ i Dobry Start - do zachodniopomorskich rodzin trafiło już ponad 4 miliardy złotych - mówił poseł Michał Jach.



- To są pieniądze, które zostają, które również pobudzają gospodarkę w naszym regionie. Także aspekt gospodarczy tych pieniędzy, jest nie do przecenienia - mówił Jach.



Poseł Leszek Dobrzyński podkreślał też znaczenie mniejszych programów realizowanych przez rząd. Jak mówił, w ciągu jednej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości w Zachodniopomorskiem powstało 11 domów seniora.



- Programy prospołeczne to niejako taki nasz znak markowy, wyróżniający rządy Prawa i Sprawiedliwości - mówił Dobrzyński.



Wniosek o dotacje z programu Senior+ złożył burmistrz Maszewa - Paweł Pieso. Jak mówił liczy, że jeszcze w tym roku uda mu się otworzyć punkt dla seniorów.



- Są to środki, które znacznie ułatwiają zabezpieczenie takiego dziennego pobytu opieki dla seniorów - mówił Pieso.



Klub dla seniorów w Maszewie ma znajdować się przy gminnej szkole.