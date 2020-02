Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Napadli na dziecko w windzie; dwaj przestępcy ze Szczecina staną przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec roku. Dwaj mężczyźni w jednym z bloków zaczaili się na chłopca. Wyciągnęli go siłą z windy i ukradli mu telefon.



31- i 32-latek zostali zatrzymani. Na wniosek prokuratora sąd umieścił ich w areszcie tymczasowym. Jeden z nich to recydywista - był w przeszłości karany za podobne przestępstwo.



Za rozbój grozi od 2 do 12 więzienia, recydywiście grozi do 18 lat za kratami.