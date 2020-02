Monitoring przy śmietnikach w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Fotopułapki mają być sposobem na walkę z osobami podrzucającymi śmieci w Kołobrzegu.

Miejscowy magistrat już w ubiegłym roku zapowiadał, że będzie ustawiał ukryte kamery. Od początku tygodnia trwał montaż trzech urządzeń, które stanęły przy pojemnikach do których powinien trafiać papier i szkło.



O tym, dlaczego władze Kołobrzegu zdecydowały się nagrywać pojemniki na odpady, mówi Ewa Pełechata, wiceprezydent do spraw gospodarczych.



- Głównym problemem, jaki w tej chwili zauważamy, to jest przepełnianie pojemników poprzez to, że mieszkańcy wyrzucają tam wszystko, za wyjątkiem tego, co tam powinno się znaleźć - mówi Pełechata.



Wokół pojemników wyrzucane są na przykład stare telewizory, a nawet muszle klozetowe i wanny. Na podstawie nagrań urzędnicy planują identyfikować osoby podrzucające śmieci i kierować wnioski o ukaranie ich grzywną.