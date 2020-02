Na chorych drzewach w Kołobrzegu pojawiły się nekrologi [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa wycinka drzew. To efekt przeprowadzonych przez miasto badań nad drzewostanem, które wykazały, że część z nich, rosnących przy drogach i chodnikach, jest chora.

We wtorek wióry leciały na alei Jana Pawła II. Jednocześnie w mieście pojawiają się kolejne głosy sprzeciwu w sprawie usuwania drzew. Do magistratu wpłynął wniosek o zaprzestaniu wycinki, a na części pni zawisły symboliczne nekrologi.



Prezydent Anna Mieczkowska powiedziała, że wycinka dotyczy jedynie drzew chorych, co potwierdza zlecona przez miasto ekspertyza.



- Nie są to drzewa zdrowe. Stwarzają zagrożenie dla otoczenia, mieszkańców, dla ludzi, którzy będą się w ich okolicy przemieszczali - mówi Mieczkowska.



Łącznie do wycinki miasto wyznaczyło 45 drzew. Z samej alei Jana Pawła II zniknąć miało 19 sztuk. Po wycięciu pierwszych trzech prace jednak wstrzymano.



Tuż przed emisją materiału otrzymaliśmy informację z kołobrzeskiego magistratu, że miasto zamawia dodatkową ekspertyzę mającą wykazać, czy część egzemplarzy uda się jednak uratować. Urzędnicy zaznaczają przy tym, że dla siedmiu drzew ratunku już nie ma i wkrótce trafią one pod topór.