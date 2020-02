RSnW: po wizycie francuskiego prezydenta w Polsce

Efekty wizyty prezydenta Macrona to m.in. nowe umowy o współpracy gospodarczej i naukowej oraz próba reaktywacji Trójkąta Weimarskiego. https://www.prezydent.pl. Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

To była bardzo pozytywna wizyta dla Polski - goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" byli zgodni, co do przyjazdu do naszego kraju prezydenta Francji - Emmanuela Macrona. Była to pierwsza od siedmiu lat wizyta francuskiego prezydenta w Polsce.

Czy będzie ocieplenie w relacjach Warszawa – Paryż po wizycie prezydenta Francji?



- Muszę przyznać, że tak płomiennego wystąpienia się nie spodziewałam. Macron na UJ dał z siebie wszystko, przedstawił perspektywę rozwoju stosunków polsko-francuskich w pięknych barwach - zaznaczyła dr Górka-Winter.



Adwokat Hanna Stypułkowska-Goutierre, prezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu przypomniała, że w ostatnich latach stosunki pomiędzy Polską a Francją znacznie się ochłodziły.



- Jest tu duży gest ze strony Francji, by stosunki te ocieplić. Czy to jest przełomowe? Przyszłość pokaże. Ja również oceniam to bardzo pozytywnie - dodała Stypułkowska-Goutierre.



