Szkoły ponadpodstawowe z regionu mają coraz lepsze wyniki [ZDJĘCIA]

Coraz więcej szkół z naszego regionu trafia do Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy".

Uwzględnia on m.in. wyniki matur, czy też osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. W przypadku techników ważna jest także skuteczność w zdawaniu egzaminów zawodowych.



Tegoroczne wyniki wskazują na ponad stuprocentowy wzrost liczby naszych szkół w porównaniu z rokiem 2018 - przyznaje Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorski kurator oświaty.



- Takich dedykowanych szkół do tego rankingu było 23, w 2019 r. - 40, a w tym roku mamy 54. Czyli widać ewidentnie ten progres. Życzyła bym sobie, by takich szkół w przyszłym roku było więcej. Myślę o setce, ja zawsze wybiegam trochę do przodu - mówi Zarębska-Kulesza.



Jedną z nowych szkół w ogólnopolskim rankingu jest Technikum Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Dyrektor placówki Agata Jarymowicz nie ukrywa, że tegoroczne wyróżnienie "brązową tarczą" jest dla jej szkoły ogromnym wyzwaniem.



- Bardzo się cieszymy z tego sukcesu, że mogliśmy się znaleźć w gronie najlepszych techników w Polsce. Na to składa się praca wielu ludzi, także pomoc rodziców, którzy na pewno dopingowali młodzież do nauki. Nagroda, która otrzymaliśmy, zmotywuje nas do jeszcze większej pracy i wysiłku. Bo przed nami jeszcze srebrna i złota tarcza, więc jest o co walczyć - mówi Jarymowicz.



W środę szkoły z naszego regionu wyróżnione w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy 2020” zostały nagrodzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.