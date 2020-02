Lecieli z pasażerem podejrzanym o koronawirusa. Sanepid monitoruje ich stan

Nie było potrzeby, by poddać kwarantannie innych pasażerów wtorkowego lotu z Warszawy do Szczecina - mówiła rzecznika zachodniopomorskiego sanepidu w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".

We wtorek po południu 30-letni pacjent, który przyleciał do Goleniowa ze stolicy, a wcześniej przebywał w Azji źle się poczuł. Trafił do izolatki na lotnisku, po czym pogotowie zabrało go do szpitala. Inni pasażerowie wrócili do swoich domów.Małgorzata Kapłan tłumaczyła, że nie było potrzeby zabierania ich do szpitala.- Nie był to lot bezpośrednio z Chin i kwarantanna nie była uzasadniona. Pasażer też nie sygnalizował w samolocie żadnych objawów. Ministerstwo Zdrowia też mówi, że nie było jeszcze sytuacji, by współpasażer zaraził się w samolocie - poinformowała Małgorzata Kapłan.Będą się z nimi teraz kontaktować pracownicy sanepidu, by monitorować ich stan - dodała Kapłan.- Nadzór epidemiologiczny polega na kontaktowaniu się z takimi osobami, pytania o to, jaki jest stan ich zdrowia. Oczywiście, jeżeli te osoby będą się źle czuły to powinny zgłosić się do swojego lekarza i on będzie decydował, co dalej. Proszę też pamiętać, że jest sezon grypowy; mnóstwo osób choruje na grypę i zagrożenia grypopodobne - podkreśliła Małgorzata Kapłan.Pacjent trafił do szpitala przy ul. Arkońskiej. Znajduje się w izolatce i jest pod obserwacją.Jest w dobrym stanie, ma kaszel i katar, ale nie gorączkuje. Do Warszawy wysłano już próbki od niego pobrane. Tam specjaliści z Państwowego Zakładu Higieny sprawdzą czy zaraził się koronawirusem. Może to potrać kilka dni.