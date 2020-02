Na wyniki badań mężczyzny, który źle się poczuł wracając z Azji, trzeba będzie poczekać

Najwcześniej pod koniec tygodnia będzie wiadomo, czy pacjent który przyleciał do Goleniowa ze stolicy, a wcześniej przebywał w Azji, jest zarażony koronawirusem.

We wtorek po południu 30-letni mężczyzna, który przyleciał z Azji, trafił do izolatki na lotnisku. Twierdził, że źle się poczuł. Następnie pogotowie zabrało go do szpitala. Jest w dobrym stanie, skarży się na kaszel i katar, ale nie gorączkuje.Inni pasażerowie samolotu lecącego z Warszawy do Szczecina wrócili do swoich domów. Jak usłyszeliśmy w sanepidzie - nie było potrzeby, by poddać ich kwarantannie.Rzeczniczka szpitala w którym przebywa 30-latek poinformowała nas, że próbki dopiero w środę rano wysłano do Warszawy na badania. Analizy materiału w Państwowym Zakładzie Higieny potrwają od dwóch do trzech dni. Dlatego najwcześniej w piątek będą znane ich wyniki. Niewykluczone też jednak, że poznamy je na początku tygodnia - poinformowała rzeczniczka szczecińskiego Natalia Andruczyk.Pracownicy sanepidu będą monitorować stan pozostałych pasażerów samolotu.