Wspinaczkowy Memoriał Tadeusza Piotrowskiego [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

"Zawody Wspinaczkowe - Memoriał Tadeusza Piotrowskiego" odbyły się w Centrum Wspinaczkowym Big Wall w Szczecinie.

To w ramach 9. Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego, który rozpoczął się w środę.- Na razie powoli się rozgrzewamy. - Biorę udział w zawodach. Generalnie to przychodzę tu dość często. - Wstawiłam się na razie w pięć dróg, pięć problemów, tak powoli przechodzę od najłatwiejszych do najtrudniejszych. - Będzie dobrze - mówią uczestnicy.- Jest to ściana boulderowa. Mamy 25 problemów, bo bouldery tak się nazywają i 35 zawodników, którzy dziś wystartowali. Problem to jest krótkie wspinanie, 7-10 ruchów, ale skoncentrowanych na bardzo małej przestrzeni i niskiej wysokości, czyli do 4 metrów - mówi Łukasz Wołosewicz z Centrum Wspinaczkowego Big Wall.Zawody to memoriał - mówi Marcin "Yeti" Tomaszewski, znany wspinacz ze Szczecina.- Głównym powodem jest upamiętnienie bardzo znanego szczecińskiego alpinisty-himalaisty Tadeusza Piotrowskiego. Jestem sędzią, ale ręce mam w magnezji, również się wspinam. Najważniejsze w tych zawodach jest to, aby świetnie się bawić - mówi Tomaszewski.W ramach festiwalu odbędą się pokazy filmów o tematyce górskiej, będą też spotkania z ludźmi gór - wszystko to w auli ZUT-u. Festiwal potrwa do niedzieli - szczegółowy program znajdziecie na ogory.szczecin.pl