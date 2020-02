Goście RSnW: 10 maja to data najbardziej racjonalna na wybory prezydenckie

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja - ogłosiła marszałek Sejmu. Ta data wydaje się oczywista - oceniają goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Myślę, że to data przewidywana - powiedział politolog prof. Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Z tych trzech, które były brane pod uwagę, ta jest chyba najbardziej racjonalna. Trzeciego raczej by nie pasowało ze względu na święto. Nie cały elektorat myśli wówczas o wyborach, ale o majówce, więc trzeci nie był brany pod uwagę. Dziesiąty wydaje się najbardziej optymalny - mówi Drzonek.Data była od dawna wiadoma - zgodził się politolog prof. Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.- Politycy lubią podgrzewać atmosferę oczekiwania. Wydaje mi się, że to takie zabiegi bardziej socjotechniczne. Bo innych dat z zasadzie nie należało w ogóle brać pod uwagę - mówi Kik.Kampania wyborcza rozpocznie się wraz z publikacją zarządzenia w Dzienniku Ustaw.