"Środek" po przeprowadzce. Będzie parapetówka

Chodzi o Śródmiejski Punkt Sąsiedzki - centrum spotkań mieszkańców, w którym biorą oni udział w różnorodnych warsztatach i dyskusjach.

Bywalcy nie powinni mieć jednak problemu z jego znalezieniem; po przeprowadzce znalazł się 24 metry dalej - mówi Paulina Stoch-Stocka z Ośrodka.



- Przeprowadziliśmy się w obrębie jednego kwartału, jednego podwórka z ul. Królowej Jadwigi 44b na ulicę Królowej Jadwigi 43. Zapraszamy do nas, żeby zobaczyć nową przestrzeń, porozmawiać o tym, jakie działania warto wspólnie realizować. To zacieśnianie sąsiedzkich, śródmiejskich więzi - tłumaczyła Paulina Stoch-Stocka.



Z okazji przeprowadzki można przynieść też prezent.



- Mamy duże okno wychodzące na ulice, w którym pięknie będą rozwijały się rośliny, jeśli ktoś chce z czymś przyjść, to może przyjść z doniczkowcem - dodała.



Początek parapetówki o godz. 17.