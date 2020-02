Ratusz Miejski w Trzebiatowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Decyzję jednogłośnie podjęła rada miasta. Mieszkańcy do wydania mieć będą 50 tysięcy złotych.

Pomysł utworzenia budżetu obywatelskiej w Trzebiatowie zgłosili radni Tomasz Sobczak i Agata Wysoczańska.



- Trzebiatów jako 16-tysięczna gmina ma takie oczekiwania społeczne. Z rozmów z mieszkańcami wynikało, ze jest potrzeba stworzenia budżetu obywatelskiego. Niejednokrotnie wracaliśmy do tematu, że dobrze byłoby stworzyć coś takiego, co mieszkańcom dałoby wpływ, zaktywizowało ich ich - wyjaśniała Agata Wysoczańska.



Teraz do wykonania uchwały rady miasta zobowiązany jest burmistrz Trzebiatowa. Pierwsze, historyczne głosowanie w trzebiatowskim budżecie obywatelskim ma się odbyć jeszcze w tym roku.