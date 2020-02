Ponad 200 najzdolniejszych uczniów z regionu otrzymało stypendia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

188 uczniów z województwa zachodniopomorskiego otrzymało w tym roku stypendia przyznane przez premiera Mateusza Morawieckiego. 20 kolejnych wyróżnień przyznał także minister edukacji narodowej.

W ich imieniu nagrody najzdolniejszym uczniom wręczył w czwartek wiceminister Maciej Kopeć. Uroczystość odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.



- Zarówno jedno jak i drugie stypendium, zostało podniesione do 3000 zł. Także jest to kwota faktycznie duża. Ale myślę, że ona odpowiada wysiłkowi uczniów, którzy podejmują ten trud naukowy w swoich szkołach - mówił Kopeć.



Jednym z wyróżnionych jest Ignacy Kus ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie. Jak sam przyznał, ma już pomysł na to co zrobić z przyznanym mu stypendium.



- Kupię sobie coś na wycieczce do Stanów Zjednoczonych, która się odbędzie za kilka miesięcy. Będę m.in. na kółku matematycznym w Nowym Jorku. Nie jestem pewien, czy to jest organizowane przez konkretną uczelnię, ale będzie się działo na terenie Uniwersytetu Nowojorskiego - mówił Kus.



Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać każdy uczeń, który uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen. Do tego wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.