Perły Biznesu za rok 2019 wręczone [DUŻO ZDJĘĆ]

Nagrodę główną Perły Biznesu 2019 za wydarzenie gospodarcze ubiegłego roku otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Przyznano ją za oddanie do użytku drogi ekspresowej S6 na odcinku od Goleniowa do Koszalina - mówił Robert Jurczak z GDDKiA.



- To jest największa inwestycja w naszym regionie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ubiegły rok był rekordowy. Cała dwujezdniowa droga ekspresowa S6 od właściwie Goleniowa do Koszalina, to jest prawie 140 kilometrów - mówił Jurczak.



Wyróżniono też rozpoczęcie budowy Polimerów Polickich. Nagrodę odebrał prezes firmy Grupa Azoty Polyolefins - Andrzej Niewiński.



- Spółka Polyolefins się rozwija, na ten moment zatrudnia już 108 osób. Hyundai przeprowadza mobilizację. Na ten moment wiem, że są już zatrudnione dwie polskie firmy, które go wspomagają od strony projektowo-inżynierskiej. Są już wyłaniani podwykonawcy przez Hyundai'a. No chociażby firma Keller, która ma przystąpić do palowania w naszym gazoporcie - mówił Niewiński.



Osobowością biznesu został Jan Gackowski wiceprezes szczecińskiej firmy budowlanej Calbud. Perły Biznesu to nagroda gospodarcza przyznawana co roku przez pismo Świat Biznesu, które ukazuje się w naszym województwie.