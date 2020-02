Prawdopodobnie wiosną rozpocznie się się przebudowa chodników i poboczy w ciągu ulicy Braniborskiej w Szczecinie. Chodzi o odcinek od ulicy Wierzbowej do ulicy Chobolańskiej.

Remontem tego fragmentu zajmie się firma, którą Urząd Miasta wyłoni w przetargu w ciągu kilku najbliższych dni.



Projekt przebudowy ulicy Braniborskiej zakłada między innymi zawężenie północnej jezdni do szerokości 5,5 m umożliwiając tym samym wydzielenie obustronnych chodników o szerokości 3,5 m.



Planowany termin przekazania placu budowy to 1 kwietnia 2020 roku. Wykonawca będzie miał 90 dni na wykonanie tego zadania. Koszt inwestycji to prawdopodobnie nieco ponad 600 tys. złotych.