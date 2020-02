Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W piątek po lekcjach rozpocznie się ostatnia tura ferii zimowych. Wolne od zajęć w szkole będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Do szkoły wrócą 24 lutego.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zwraca uwagę, że ferie to czas, żeby dobrze odpocząć i zregenerować siły.



- Mam nadzieję, że ci, którzy mają już ten czas za sobą, spędzili go aktywnie, odpoczęli od nauki, oddali się swoim pasjom. Po prostu odpoczęli, bo to jest główny cel ferii - mówi minister.



- To też życzenia dla tych, którzy są jeszcze przed feriami. Każde ferie, każda przerwa powinna służyć, odbudowaniu sił, tak żeby uczniowie mogli wrócić ze zdwojoną energią do pracy w szkole - do tego swojego podstawowego obowiązku - dodaje Dariusz Piontkowski.



Będzie to ostatni weekend ferii dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.