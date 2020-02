Marcin "Yeti" Tomaszewski wspomina wyprawę na Nalumasortoq

Najważniejsze jest dla mnie odkrywanie i przecieranie nowych szklaków - mówił w "Rozmowie pod krawatem" alpinista Marcin "Yeti" Tomaszewski. Dodawał, że góry są największym sprawdzianem dla człowieka.

"Yeti" wytyczał nowe szlaki na szczyty między innymi w Pakistanie, Indiach, Argentynie czy Grenlandii. W naszym radiowym studiu wspominał swoją pierwszą wielka wyprawę - 20 lat temu wszedł na szczyt Nalumasortoq w Grenlandii.- To była bardzo szczególna wyprawa; byłem młodym chłopakiem, miałem za sobą już 10 lat wspinania w polskich górach i w Alpach. W tamtym czasie bardzo ważnym na całym świecie zespołem był tzw. dream team, trzech Polaków, którzy osiągali najtrudniejsze ściany na całym świecie. Dołączyłem do nich, pokazali mi, jak pokonuje się takie wielkie ściany. To był początek mojej eksploracji - przyznał alpinista.Tomaszewski jest członkiem Kadry Narodowej Polski w Alpinizmie wysokogórskim, instruktorem wspinania, fotografem górskim i autorem bajek alpinistycznych dla dzieci.