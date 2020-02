Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

26-latka z Miastka (woj. pomorskie) zatrzymali policjanci. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego podpalił domek letniskowy i przyczepę kempingową na terenie ogródków działkowych w Białym Borze.

Straty oszacowano na 36 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy. Jest pod dozorem policji.



Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat więzienia, ale ponieważ sprawca już wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, może trafić do więzienia na 7,5 roku.