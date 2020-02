Organizacja pracodawców podpisała porozumienie z ZUS [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie podpisała prozumienie o współpracy z zachodniopomorskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownicy ZUS-u będą odbywać regularne spotkania informacyjne z członkami Izby - mówi Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej.



- To wpisuje się w nasz trend. Nie tak dawno podpisaliśmy porozumienie z Krajową Administracją Skarbową. Dzisiaj kontynuacja z kolejną instytucją, którą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wracamy do korzeni, bo Izba musi być pomostem pomiędzy samorządami i instytucjami a przedsiębiorcami. Wypełniamy więc swój właściwy statutowy obowiązek. Cieszę się na tworzenie nowej jakości naszej współpracy - mówi Tarczyński.



Chcemy pomagać przedsiębiorcom - mówi Zbigniew Zalewski, dyrektor regionalny ZUS-u.



- Chcemy być urzędem przyjaznym i pomagać przedsiębiorcom. W skomplikowanych często przepisach dotyczących oskładkowania czy układów ratalnych. ZUS jest tutaj otwarty na różne uwagi i propozycje, ale również i na to, żeby ci przedsiębiorcy mogli normalnie funkcjonować - mówi Zalewski.



ZUS chce zwiększyć wiedzę przedsiębiorców na temat zmian do których dochodzi w zakresie ubezpieczeń społecznych. Północna Izba Gospodarcza to jedna z największych organizacji pracodawców w Polsce. Skupia około 1500 firm.