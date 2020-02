Precedensowa kontrola na Uniwersytecie Szczecińskim

Uniwersytet Szczeciński. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim. Kontrola ma charakter precedensowy. Inspektorzy badają, jak uczelnia prowadziła rekrutację na pracowników administracji.

Zazwyczaj PIP sprawdza relacje między pracodawcą, a pracownikiem. W przypadku jednak tej kontroli badana jest relacja między potencjalnym pracodawcą, a kandydatem na pracownika - czy już na tym polu nie doszło do nieprawidłowości i to właśnie sprawdzają inspektorzy.



Działania inspektorów mają potrwać do końca lutego - wówczas ma być gotowy protokół pokontrolny.