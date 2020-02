Wielkie amatorskie granie zaczęło się w Szczecinie [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

ITF Indoors Seniors oficjalnie rozpoczęty. To tenisowy turniej pod patronatem Radia Szczecin, którego areną zmagań będzie hala KIA Polmotor Arena przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Prawie stu zawodników z różnych stron świata, do środy, będzie rywalizować o zwycięstwo w zawodach.

Jeden z uczestników turnieju, Roman Grzywacz, mówił reporterowi Radia Szczecin, że nie musiał długo się zastanawiać nad uczestnictwem w rozgrywkach.



- Kocham tenis. To jest prawie mój cel życia. Tenis jest dla mnie fantastyczną rzeczą i gram ciągle. Wymaga olbrzymiej sprawności. W sposób ciągły trzeba się jakoś pilnować i usprawniać się.



Organizator zawodów, Andrzej Czyż ze Szczecińskiego Klubu Tenisowego podkreśla, że zawodników przyciągają szczecińskie korty.



- Cieszymy się, że mamy ten obiekt. Hala KIA Polmotor daje nam możliwość zorganizowania takiej właśnie imprezy. Myślimy, że w kolejnych latach będziemy szli do przodu.



Turniej ITF Indoors Seniors potrwa do środy. Zmagania można obserwować bezpłatnie na hali KIA Polmotor Arena przy alei Wojska Polskiego.